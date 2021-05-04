Посольство назвало вызов посла России в МИД Франции частью демарша ЕС

Вызов посла России Алексея Мешкова в МИД Франции в связи с санкциями Москвы против европейских официальных лиц является частью согласованного странами Евросоюза демарша, заявили в российском посольстве в Париже.

«Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Мешков дал разъяснения по этому поводу, отметив, что ответные меры были продиктованы решениями ЕС о закрытии въезда целому ряду российских официальных лиц.

В ходе беседы во французском МИД дипломат также подчеркнул, что Брюссель неоднократно игнорировал призывы Москвы отказаться от санкционных списков.

В диппредставительстве добавили, что «антироссийская истерия... отнюдь не способствует выправлению и так непростой ситуации в отношениях России и Евросоюза».

Ранее российский посол был вызван в МИД Франции в связи с введением Россией контрсанкций в отношении европейских представителей.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.