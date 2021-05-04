Посла России вызвали в МИД Франции из-за российских контрсанкций

Российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с введением Россией контрсанкций в отношении европейских представителей. Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

«…Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра», — приводит РИА Новости сообщение.

Как подчёркивается, эти меры «вряд ли приведут к снижению нынешней напряжённости» и поэтому Париж ожидает, что Москва «будет вести себя ответственно» для достижения снятия этой напряжённости.

«Это сообщение было передано в понедельник, 3 мая, послу Российской Федерации господину Алексею Мешкову, когда его вызвали в Министерство Европы и иностранных дел», — уточнили в МИД.

В ведомстве отметили, что российскому послу была также выражена озабоченность в связи с недавним принятием в России указа, который ограничивает наём сотрудников в дипломатические представительства на местах.

Ранее сообщалось, что постпред России при ЕС Владимир Чижов дал Евросоюзу разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.