Главы МИД Британии и Франции обсудили борьбу с нелегальной миграцией
- Reuters
«Министры обсудили совместную работу по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш и согласились с необходимостью активизировать работу по данной проблеме», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Рааб и Ле Дриан согласились с необходимостью активизации двустороннего сотрудничества в сферах, «вызывающих общие озабоченности», включая изменение климата, поставки вакцин и здравоохранение.
Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и финансирования мер по охране окружающей среды.
Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил, что с 3 по 5 мая в Лондоне состоится первая за два года очная серия встреч глав МИД стран G7.