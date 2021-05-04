Главы МИД Британии и Франции обсудили борьбу с нелегальной миграцией

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Министры иностранных дел Великобритании и Франции Доминик Рааб и Жан-Ив Ле Дриан в рамках министерской встречи стран G7 провели переговоры. Об этом сообщили в британском МИД.
Главы МИД Британии и Франции обсудили борьбу с нелегальной миграцией
  • Reuters

«Министры обсудили совместную работу по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш и согласились с необходимостью активизировать работу по данной проблеме», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Рааб и Ле Дриан согласились с необходимостью активизации двустороннего сотрудничества в сферах, «вызывающих общие озабоченности», включая изменение климата, поставки вакцин и здравоохранение.

Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и финансирования мер по охране окружающей среды.

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил, что с 3 по 5 мая в Лондоне состоится первая за два года очная серия встреч глав МИД стран G7.

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