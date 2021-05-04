Байден увеличил лимит по приёму беженцев в нынешнем году

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Преиздент США Джо Байден заявил, что принял решение увеличить лимит на приём беженцев в текущем финансовом году до 62 500 человек.
Байден увеличил лимит по приёму беженцев в нынешнем году
  • Reuters

«Сегодня я объявляю о пересмотре ежегодного лимита на приём беженцев в США до 62,5 тыс. в этом финансовом году», — говорится в сообщении Байдена на сайте Белого дома.

По его словам, предыдущий исторический низкий лимит в 15 тыс. не отражал американских ценностей.

Он добавил, что целью является принятие 125 тыс. беженцев ежегодно.

3 февраля Байден подписал три указа о смягчении иммиграционной политики, которая была ужесточена при Дональде Трампе.

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