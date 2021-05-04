Байден увеличил лимит по приёму беженцев в нынешнем году
- Reuters
«Сегодня я объявляю о пересмотре ежегодного лимита на приём беженцев в США до 62,5 тыс. в этом финансовом году», — говорится в сообщении Байдена на сайте Белого дома.
По его словам, предыдущий исторический низкий лимит в 15 тыс. не отражал американских ценностей.
Он добавил, что целью является принятие 125 тыс. беженцев ежегодно.
3 февраля Байден подписал три указа о смягчении иммиграционной политики, которая была ужесточена при Дональде Трампе.