Байден увеличил лимит по приёму беженцев в нынешнем году

Преиздент США Джо Байден заявил, что принял решение увеличить лимит на приём беженцев в текущем финансовом году до 62 500 человек.

«Сегодня я объявляю о пересмотре ежегодного лимита на приём беженцев в США до 62,5 тыс. в этом финансовом году», — говорится в сообщении Байдена на сайте Белого дома.

По его словам, предыдущий исторический низкий лимит в 15 тыс. не отражал американских ценностей.

Он добавил, что целью является принятие 125 тыс. беженцев ежегодно.

3 февраля Байден подписал три указа о смягчении иммиграционной политики, которая была ужесточена при Дональде Трампе.