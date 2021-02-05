Байден планирует повысить лимит на приём беженцев в США

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Соединённые Штаты повысят лимит на приём беженцев до 125 тыс. в год, заявил американский президент Джо Байден.
Байден планирует повысить лимит на приём беженцев в США
  • Reuters

«Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнёт тяжёлую работу по восстановлению нашей программы приёма беженцев, чтобы помочь беспрецедентной нужде в этой программе в глобальном масштабе», — сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что этот исполнительный указ позволит в первом же финансовом году администрации вновь поднять приём беженцев в США до 125 тыс. человек.

Ранее Байден подписал три указа о смягчении иммиграционной политики, которая была ужесточена при Дональде Трампе.

К тому же президент США отменил запрет на въезд на территорию Соединённых Штатов граждан ряда мусульманских стран.

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