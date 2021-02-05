Байден планирует повысить лимит на приём беженцев в США
- Reuters
«Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнёт тяжёлую работу по восстановлению нашей программы приёма беженцев, чтобы помочь беспрецедентной нужде в этой программе в глобальном масштабе», — сказал Байден.
Американский лидер подчеркнул, что этот исполнительный указ позволит в первом же финансовом году администрации вновь поднять приём беженцев в США до 125 тыс. человек.
Ранее Байден подписал три указа о смягчении иммиграционной политики, которая была ужесточена при Дональде Трампе.
К тому же президент США отменил запрет на въезд на территорию Соединённых Штатов граждан ряда мусульманских стран.