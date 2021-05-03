Блинкен допустил обсуждение стабилизации отношений на встрече Байдена и Путина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что у американского лидера Джо Байдена в случае встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет возможность поговорить на тему стабилизации отношений между двумя странами.

В ходе пресс-конференции в Лондоне Блинкен заявил, что в Вашингтоне будут внимательно следить за российскими действиями.

По его словам, в США не ищут эскалации и предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения.

«И если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже будем. Думаю, у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД России заявляли, что Байден и Путин, если их встреча состоится, могут обсудить вопросы кибербезопасности, поскольку она интересна и для Москвы, и для Вашингтона.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

В Кремле уточнили, что возможность этой встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.