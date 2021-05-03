Богданов провёл переговоры с премьером Ливана

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл телефонный разговор с назначенным председателем совета министров Ливана Саадом Харири.
Богданов провёл переговоры с премьером Ливана
  • РИА Новости

Как информирует пресс-служба МИД России, они обсудили социально-экономическую ситуацию в республике, а также задачи по формированию нового правительства страны.

«В ходе беседы было обсуждено развитие социально-экономической ситуации в Ливане с упором на задачу скорейшего формирования нового правительства страны, способного найти эффективное решение нарастающему системному кризису в республике», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Богданов провёл переговоры с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Басилем.

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