Замглавы МИД России провёл переговоры со спецпосланником ООН по Ливии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В свете итогов состоявшегося 15—16 апреля сего года визита в Москву председателя правительства национального единства Ливии Абдельхамида Дбейбы в ходе беседы был продолжен подробный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с упором на задачи реализации новым руководством страны положений «дорожной карты» урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, включая проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря текущего года», — говорится в сообщении.
Также, как заявили в МИД, акцентирована важность «дальнейшей координации усилий мирового сообщества при центральной роли ООН в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, находящимся в России с визитом.