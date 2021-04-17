Замглавы МИД России провёл переговоры со спецпосланником ООН по Ливии

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем.
Замглавы МИД России провёл переговоры со спецпосланником ООН по Ливии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В свете итогов состоявшегося 15—16 апреля сего года визита в Москву председателя правительства национального единства Ливии Абдельхамида Дбейбы в ходе беседы был продолжен подробный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с упором на задачи реализации новым руководством страны положений «дорожной карты» урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, включая проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря текущего года», — говорится в сообщении.

Также, как заявили в МИД, акцентирована важность «дальнейшей координации усилий мирового сообщества при центральной роли ООН в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, находящимся в России с визитом. 

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