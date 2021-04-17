Замглавы МИД России провёл переговоры со спецпосланником ООН по Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В свете итогов состоявшегося 15—16 апреля сего года визита в Москву председателя правительства национального единства Ливии Абдельхамида Дбейбы в ходе беседы был продолжен подробный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с упором на задачи реализации новым руководством страны положений «дорожной карты» урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, включая проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря текущего года», — говорится в сообщении.

Также, как заявили в МИД, акцентирована важность «дальнейшей координации усилий мирового сообщества при центральной роли ООН в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, находящимся в России с визитом.