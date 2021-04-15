Путин провёл телефонный разговор с председателем ПНА Ливии

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, находящимся в России с визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин провёл телефонный разговор с председателем ПНА Ливии
  • РИА Новости

«Обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования в Ливии. Владимир Путин приветствовал формирование в этой стране центральных органов власти на переходный период, которым предстоит подготовить и провести в конце года общенациональные выборы. Отмечена готовность России и впредь содействовать продвижению межливийского политического процесса в целях достижения долгосрочной стабильности в Ливии, укрепления её суверенитета и единства, обеспечения поступательного социально-экономического развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «с учётом имеющегося у двух государств богатого опыта взаимовыгодной кооперации условлено приступить к проработке перспективных направлений развития двусторонних связей в различных областях».

«Дбейба выразил признательность за поставку в Ливию партии российской вакцины «Спутник V». Владимир Путин поздравил премьер-министра Ливии и весь ливийский народ с началом священного месяца Рамадан», — добавили в Кремле.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем вопросы реализации дорожной карты урегулирования в Ливии.

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