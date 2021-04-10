Богданов обсудил с посланником ООН дорожную карту урегулирования в Ливии
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«Акцент был сделан на вопросах реализации новым переходным руководством страны дорожной карты урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года», — сообщили в МИД России.
В сообщении также отмечается важность «дальнейшей координации международных усилий при центральной роли ООН в интересах скорейшего достижения нормализации ситуации в Ливии на базе принципов уважения её единства, территориальной целостности и суверенитета».
Как пояснили в ведомстве, Москва подтвердила свою неизменную приверженность решению вопросов национальной повестки дня в Ливии «через налаживание инклюзивного межливийского диалога с участием всех ведущих политических сил страны».
Ранее глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж в ходе официальной церемонии в Триполи передал полномочия переходному Президентскому совету и правительству страны.