Богданов обсудил с посланником ООН дорожную карту урегулирования в Ливии

Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем вопросы реализации дорожной карты урегулирования в Ливии.

«Акцент был сделан на вопросах реализации новым переходным руководством страны дорожной карты урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года», — сообщили в МИД России.

В сообщении также отмечается важность «дальнейшей координации международных усилий при центральной роли ООН в интересах скорейшего достижения нормализации ситуации в Ливии на базе принципов уважения её единства, территориальной целостности и суверенитета».

Как пояснили в ведомстве, Москва подтвердила свою неизменную приверженность решению вопросов национальной повестки дня в Ливии «через налаживание инклюзивного межливийского диалога с участием всех ведущих политических сил страны».

Ранее глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж в ходе официальной церемонии в Триполи передал полномочия переходному Президентскому совету и правительству страны.