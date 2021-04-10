Богданов обсудил с посланником ООН дорожную карту урегулирования в Ливии

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем вопросы реализации дорожной карты урегулирования в Ливии.
Богданов обсудил с посланником ООН дорожную карту урегулирования в Ливии
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Акцент был сделан на вопросах реализации новым переходным руководством страны дорожной карты урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года», — сообщили в МИД России.

В сообщении также отмечается важность «дальнейшей координации международных усилий при центральной роли ООН в интересах скорейшего достижения нормализации ситуации в Ливии на базе принципов уважения её единства, территориальной целостности и суверенитета».

Как пояснили в ведомстве, Москва подтвердила свою неизменную приверженность решению вопросов национальной повестки дня в Ливии «через налаживание инклюзивного межливийского диалога с участием всех ведущих политических сил страны».

Ранее глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж в ходе официальной церемонии в Триполи передал полномочия переходному Президентскому совету и правительству страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить