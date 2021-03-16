Глава ПНС Ливии передал полномочия новой переходной власти

Короткая ссылка
Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж в ходе официальной церемонии в Триполи передал полномочия переходному Президентскому совету и правительству страны.
Глава ПНС Ливии передал полномочия новой переходной власти
  • Reuters

«Я передаю свои властные полномочия, укрепляя принцип мирной передачи власти», — цитирует его РИА Новости.

Переходное правительство национального единства Ливии сформировано из лиц, которые ранее не занимали посты в предыдущих кабминах страны. Его главой избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

Новым главой Президентского совета избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи.

Переходная исполнительная власть будет руководить Ливией до проведения в стране всеобщих выборов 24 декабря 2021 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш констатировали, что избрание 5 февраля в рамках Форума ливийского политического диалога органов власти на переходный период создало предпосылки для окончания конфликта в этой стране.

В феврале Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал новую временную власть Ливии сформировать правительство и провести необходимую подготовку к общенациональным выборам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить