МИД подтвердил готовность России к сотрудничеству для сближения ливийских сторон

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству для сближения позиций ливийских сторон.
МИД подтвердил готовность России к сотрудничеству для сближения ливийских сторон
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  • © МИД России

«Была подтверждена готовность России и далее сотрудничать с ливийскими сторонами для сближения их позиций», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что Лавров акцентировал внимание на необходимости укрепления координации международных усилий при ведущей роли ООН по скорейшему выводу Ливии из внутриполитического кризиса.

Также стороны констатировали, что избрание 5 февраля в Женеве в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН органов власти на переходный период создало предпосылки для окончания конфликта.

10 февраля Совет Совбез Организации Объединённых Наций призвал новую временную власть Ливии сформировать правительство и провести необходимую подготовку к общенациональным выборам в стране, запланированным на декабрь.

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