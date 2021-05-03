Премьер Чехии убедил главу минюста в существовании одной версии взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убедил главу минюста Марию Бенешову в наличии только одной версии причин взрывов во Врбетице.

«Я пригласил госпожу министра Бенешову, мы обсудили с нею инцидент во Врбетице», — цитирует РИА Новости слова Бабиша в эфире Чешского ТВ.

По его словам, в итоге Бенешова согласилась, что актуально существует только одна версия.

Ранее Бенешова заявила, что существует несколько версий того, что привело к взрывам во Врбетице.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счетов версию о неосторожном обращении с оружием.