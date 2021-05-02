Премьер Чехии вызвал главу Минюста из-за её заявления о Врбетице

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Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек в эфире Чешского ТВ заявил, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал главу Минюста страны Марию Бенешову в связи с её заявлением о взрывах во Врбетице.
Премьер Чехии вызвал главу Минюста из-за её заявления о Врбетице
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что недовольство Бабиша вызвали слова министра, что существует более двух версий о том, что привело к взрывам во Врбетице.

Как пояснил Гамачек, в настоящий момент сотрудники правоохранительной системы Чехии работают лишь с той версией событий, в которой говорится о якобы причастности российских спецслужб к тем событиям.

«Иных версий нет», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что не знает, уволят ли теперь за это главу Минюста, указав, что соответствующее решение принимает премьер-министр страны.

Ранее Бенешова заявила, что существует несколько версий того, что привело к взрывам во Врбетице.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счетов версию о неосторожном обращении с оружием.

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