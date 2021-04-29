Глава Минюста Чехии прокомментировала расследование взрывов во Врбетице

Глава Минюста Чехии Мария Бенешова прокомментировала расследование взрывов во Врбетице.

«Я присутствовала на заседании кабмина, когда это (инцидент во Врбетице. — RT) обсуждалось. И я думаю, что у меня весьма схожее мнение с президентом (Милошем Земаном. — RT)», — сказала Бенешова в интервью сетевому изданию Novinky.

Она также выразила мнение, что, помимо двух, есть ещё возможные версии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене, из-за того что он предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счетов версию о неосторожном обращении с оружием.