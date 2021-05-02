В Госдуме оценили реакцию Бабиша на слова главы Минюста Чехии о взрывах во Врбетице

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал главу Минюста страны Марию Бенешову в связи с её заявлением о взрывах во Врбетице.

Водолацкий отметил, что руководство Чехии выполняет указание извне, которое заключается в том, чтобы «назначить Россию виновной».

«Теперь, какие бы ни были варианты, какие бы ни были найдены конкретные решения или причины взрыва, в любом случае их будут отвергать, прятать», — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что Чехия, как и Польша, как и страны Прибалтики, назначена быть той страной, которую «выставили на заклание при проведении русофобской политики».

Поэтому, как добавил собеседник RT, все, кто решит говорить правду, будут подвергаться гонениям со стороны властей.

«Сегодня руководство Чехии не самостоятельное, а это многим чехам не нравится», — заключил он.

Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек в эфире Чешского ТВ заявил, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал главу Минюста страны Марию Бенешову в связи с её заявлением о взрывах во Врбетице.

29 апреля Бенешова заявила, что существует несколько версий того, что привело к взрывам во Врбетице.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счетов версию о неосторожном обращении с оружием.