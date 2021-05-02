Захарова ответила главе МИД Великобритании цитатой святого Антония

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала высказывание святого Антония в ответ на слова главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба, который предложил странам G7 бороться с недостоверной информацией, которая якобы исходит из России.

«В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: «Ты болен, потому что ты не такой, как мы», — приводит «Говорит Москва» её слова.

Она добавила, что «впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны… обвиняют в собственных грехах нашу страну».

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования «для противодействия российской пропаганде и дезинформации».

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Великобритании.