Захарова ответила главе МИД Великобритании цитатой святого Антония

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала высказывание святого Антония в ответ на слова главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба, который предложил странам G7 бороться с недостоверной информацией, которая якобы исходит из России.
Захарова ответила главе МИД Великобритании цитатой святого Антония
  • РИА Новости

«В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: «Ты болен, потому что ты не такой, как мы», — приводит «Говорит Москва» её слова.

Она добавила, что «впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны… обвиняют в собственных грехах нашу страну».

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования «для противодействия российской пропаганде и дезинформации».

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить