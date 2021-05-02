В Турции заявили о захвате одного из лидеров ИГ

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Турецкая полиция совместно со спецслужбами страны захватила одного из лидеров террористической организации «Исламское государство»*.
В Турции заявили о захвате одного из лидеров ИГ
  • Pixabay

Об этом сообщает издание Yeni Safak.

По данным газеты, захваченный боевик был одним из ключевых лиц в группировке и отвечал за «военную структуру» организации.

Также отмечается, что террорист был одним из доверенных лиц убитого в октябре 2019 года главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Афганистана задержали главаря подразделения «Исламского государства»* в Кабуле Гулама Насера.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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