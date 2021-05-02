Пасхальная служба прошла на российской авиабазе в Сирии

Праздничное богослужение прошло в полевом храме на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Как передаёт ТАСС, службу провёл помощник командующего группировкой войск Вооружённых сил России в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Николай.

«Для нас это радостный праздник, который здесь, в Сирии, чувствуется особо остро», — заявил священник.

Он отметил, что российские военнослужащие «очень благоговейно и со смирением готовятся к этой светлой дате».

Иерей Николай также добавил, что состоялась праздничная литургия. Были освящены куличи и пасхальные яйца.