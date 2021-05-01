AFP: МИД Швеции вызвал к себе посла России

Министерство иностранных дел Швеции вызвало к себе посла России в стране Виктора Татаринцева. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны Матса Самуэльсона.

Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на французское агентство, российский посол был вызван с целью выразить ему протест в связи с ответными мерами России.

В МИД Швеции считают, что российские ответные санкции «необоснованны, юридически неясны и выражают политические мотивы».

Ранее сообщалось, что Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

Брюссель также назвал ответные меры Москвы «продолжением конфронтационной политики».

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.