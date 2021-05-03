Захарова рассказала о санкционном давлении Запада на Россию

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью Габриелу Гавину на RT рассказала о санкционном давлении Запада на Россию.
Захарова рассказала о санкционном давлении Запада на Россию
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос о том, какое влияние оказали ограничения на состояние отношений между Россией и Западом, Захарова отметила, что западные санкции в настоящий момент напоминают «жест отчаяния».

«Санкции против России рассматриваем всё больше в качестве жеста отчаяния в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов «блокового мышления», признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнёрами. Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением её международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках», — отметила она.

По её словам, введённые против России меры, безусловно, негативно сказываются на отношениях российской стороны с «коллективным Западом». Они подрывают взаимное доверие, а также омрачают перспективы их нормализации.

«Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что в настоящий момент Россия предпринимает всё более активные шаги по дедолларизации своей экономики, а также по борьбе с общей зависимостью мира от национальной валюты США.

«За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчётах с Китаем и Турцией. Аналогичные договорённости имеются в рамках БРИКС. Позитивная динамика по увеличению доли нацвалют наблюдается на пространстве ЕАЭС, а также в торгово-экономическом сотрудничестве России со странами АТР и Латинской Америки», — пояснила она.

Захарова добавила, что Россия не будет закрываться от внешнего мира, несмотря на подобные цели инициаторов санкций. Российская сторона всегда будет открыта для диалога по всем проблемным вопросам и будет готова к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами.

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