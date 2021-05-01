Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана
- Reuters
«Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность по поводу напряжённой ситуации на границе с Кыргызстаном, что представляет собой угрозу безопасности обоих соседних государств и их граждан», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
Токаев отметил, что в настоящее время необходимо проявить взаимную сдержанность и «не допустить эскалацию силовых действий».
Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.