В Госдуме оценили заявление ЕС о праве ответить на меры России
- АГН «Москва»
Как подчеркнул Бальбек, ЕС первым выбрал путь давления на Россию посредством санкций.
«Мы лишь ответили зеркально на эти действия. Ну и, разумеется, выслушиваем нотации: «Мы вас накажем, а вы отвечать не смейте», — добавил депутат.
Парламентарий заявил, что Россия не нуждается в подобных нравоучениях.
«Мы предлагали партнёрские отношения, но в ЕС это восприняли как поддавки и сразу принялись давить на нас», — заключил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.
Брюссель также назвал ответные меры Москвы «продолжением конфронтационной политики».
30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.