В Госдуме оценили заявление ЕС о праве ответить на меры России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы и оставляет за собой право на свою ответную реакцию.
В Госдуме оценили заявление ЕС о праве ответить на меры России
  • АГН «Москва»

Как подчеркнул Бальбек, ЕС первым выбрал путь давления на Россию посредством санкций.

«Мы лишь ответили зеркально на эти действия. Ну и, разумеется, выслушиваем нотации: «Мы вас накажем, а вы отвечать не смейте», — добавил депутат.

Парламентарий заявил, что Россия не нуждается в подобных нравоучениях.

«Мы предлагали партнёрские отношения, но в ЕС это восприняли как поддавки и сразу принялись давить на нас», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

Брюссель также назвал ответные меры Москвы «продолжением конфронтационной политики».

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

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