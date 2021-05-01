В Госдуме оценили заявление ЕС о праве ответить на меры России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы и оставляет за собой право на свою ответную реакцию.

Как подчеркнул Бальбек, ЕС первым выбрал путь давления на Россию посредством санкций.

«Мы лишь ответили зеркально на эти действия. Ну и, разумеется, выслушиваем нотации: «Мы вас накажем, а вы отвечать не смейте», — добавил депутат.

Парламентарий заявил, что Россия не нуждается в подобных нравоучениях.

«Мы предлагали партнёрские отношения, но в ЕС это восприняли как поддавки и сразу принялись давить на нас», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

Брюссель также назвал ответные меры Москвы «продолжением конфронтационной политики».

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.