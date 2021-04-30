МИД Германии оценил ответные меры России против восьми чиновников ЕС

В МИД ФРГ сообщили, что Германия считает необоснованным введение Россией для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну.

«Федеральное правительство самым явным образом отвергает запрет на въезд в Россию, введённый против восьми чиновников Евросоюза и стран — членов ЕС, в том числе главного прокурора Берлина», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД ФРГ.

Представитель ведомства назвал «необоснованными по содержанию» принятые Россией меры.

«Они ведут к ненужному дальнейшему отягчению отношений с Россией», — добавили в МИД.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.