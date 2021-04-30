Спикер Европарламента ответил цитатой Толстого на запрет въезда в Россию

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, которому запретили въезд в Россию, заявил, что это «не заставит Европарламент молчать».

«По всей видимости, в Кремле меня не ждут? У меня были такие подозрения... Никакие санкции или запугивание не остановят ни Европарламент, ни меня в защите прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды», — написал Сассоли в Twitter.

Apparently, I'm not welcome at the Kremlin? I had suspected it a bit... No sanctions or intimidation will stop the @Europarl_EN or me from defending human rights, freedom, and democracy. Threats will not silence us. As Tolstoy wrote, there is no greatness where there is no truth. — David Sassoli (@EP_President) April 30, 2021

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

Как отметили в Москве, их имена опубликованы с учётом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях.

В МИД оставили за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.