Спикер Европарламента ответил цитатой Толстого на запрет въезда в Россию

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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, которому запретили въезд в Россию, заявил, что это «не заставит Европарламент молчать».
Спикер Европарламента ответил цитатой Толстого на запрет въезда в Россию
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«По всей видимости, в Кремле меня не ждут? У меня были такие подозрения... Никакие санкции или запугивание не остановят ни Европарламент, ни меня в защите прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды», — написал Сассоли в Twitter.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

Как отметили в Москве, их имена опубликованы с учётом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях.

В МИД оставили за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.

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