Политический аналитик прокомментировал удаление страницы проекта RT Redfish в Facebook

Политический аналитик Крис Бамбери прокомментировал удаление модераторами Facebook страницы проекта телеканала RT Redfish за два поста с историческими фотографиями.

«Думаю, это часть закономерности, наблюдаемой в неолиберальном мире. Такое происходит не только в Facebook и в других социальных сетях: мы видим, как французские и испанские власти вводят законы, ограничивающие свободу слова», — сказал он в беседе с RT.

По словам Бамбери, за «фотографирование сотрудников служб безопасности» или за «насмешки над испанской королевской семьёй» можно оказаться в тюрьме.

«На наших глазах неолиберальный порядок в Европе и Северной Америке становится всё более авторитарным. Что характерно, сейчас очень сложно критиковать Израиль так, чтобы при этом тебя не заблокировали или не применили к тебе какие-либо меры. Определённо, в Западной Европе и Северной Америке возникают недемократические тенденции, обусловленные авторитарным стремлением неолибералов контролировать критику», — сказал он.

Ранее модераторы Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.

Проект опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.

Публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта.