Белый дом подтвердил начало процесса вывода войск США из Афганистана

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США запустили процесс постепенного вывода своих войск из Афганистана, подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Белый дом подтвердил начало процесса вывода войск США из Афганистана
  • Reuters

«Вывод войск идёт. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин одобрил запрос Центрального командования ВС по временному развёртыванию дополнительных средств для поддержания безопасного и выверенного вывода американских сил из Афганистана», — цитирует её ТАСС.

Карин Жан-Пьер уточнила, что в целях безопасности Центральное командование ВС США будет при необходимости направлять дополнительные силы и средства в Афганистан.

Ранее в НАТО подтвердили начало вывода из Афганистана своих вооружённых сил, дислоцированных там в рамках миссии «Решительная поддержка».

Президент США Джо Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты достигли целей, которые были поставлены в начале операции американских ВС в Афганистане в 2001 году.

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