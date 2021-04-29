НАТО подтвердило начало вывода сил из Афганистана

НАТО подтвердило начало вывода из Афганистана своих вооружённых сил, дислоцированных там в рамках миссии «Решительная поддержка».

«Страны НАТО приняли в середине апреля решение о начале вывода контингента миссии «Решительная поддержка» к 1 мая, и вывод войск начался», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы альянса.

29 апреля сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас прибыл в Афганистан, его визит состоялся за два дня до официального начала вывода войск НАТО из республики.

В США признали, что ситуация в Афганистане после вывода американских войск может развиваться по разным сценариям.