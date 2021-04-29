Маас прибыл в Афганистан
- Reuters
«Германия остаётся надёжным партнёром народа Афганистана», — сказал германский министр во время прибытия в страну.
По его словам, после вывода войск Берлин продолжит сотрудничество с Кабулом.
Во время визита Маас намерен встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани и посетить военную базу в Мазари-Шарифе.
НАТО планирует осуществить вывод своих войск из Афганистана, который начнётся 1 мая, в течение нескольких месяцев. С нескольких баз войска США и НАТО уже начали выводить.
В США допустили, что ситуация в Афганистане после вывода американских войск может развиться по разным сценариям.