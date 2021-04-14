НАТО планирует вывести войска из Афганистана за несколько месяцев

Альянс НАТО планирует осуществить вывод своих войск из Афганистана, который начнётся 1 мая, в течение нескольких месяцев.

«Мы ожидаем что все силы США и участников операции «Решительная поддержка» будут выведены за несколько месяцев», — говорится в сообщении на сайте альянса.

В НАТО отметили, что в Афганистане больше не осталось задач, которые можно решить военным путём.

Также в альянсе предупредили, что на все нападения Талибана* будет дан силовой ответ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.