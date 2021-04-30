В бундестаге подняли вопрос о возможности производства вакцины «Спутник V» в Германии
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- РИА Новости
В своём обращении парламентарии напомнили, что в 2020 году Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции.
«Эффективность «Спутника V» рассматривается уже в нескольких научных публикациях, среди прочего в (одном из наиболее авторитетных медицинских журналов. — RT) The Lancet», — подчеркнули депутаты.
При этом они добавили, что «в научных кругах» подобные статьи якобы «сопровождаются критикой», потому что «данных и прозрачности» в них, по словам экспертов, «недостаточно».
Тем не менее к настоящему времени российскую вакцину используют «уже более чем в 50 государствах», констатировали парламентарии.
Также они упомянули, что некоторые немецкие политики в разное время позитивно высказывались о «Спутнике V».
Принимая во внимание сказанное выше, члены бундестага обратились в правительству Германии со списком вопросов. В частности, они поинтересовались, как кабмин оценивает вакцину «Спутник V» и её возможное производство в ФРГ.
Кроме того, они спросили, не установили ли члены правительства контакт с представителями власти России или российскими исследователями, которые участвовали в разработке вакцины, «чтобы получить дальнейшие данные по её клиническим испытаниям».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия ждёт сертификации российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.
По её словам, если это произойдёт быстро, то смысл в закупке препарата есть.