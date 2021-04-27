В администрации США прокомментировали ответные меры России на санкции

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США планируют провести «откровенный разговор» с Россией об ответных мерах Москвы на американские санкции.
В администрации США прокомментировали ответные меры России на санкции
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Мы пока пытаемся понять в точности, каковы их (России) намерения. У нас будут очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами, и мы уже проводили их», — заявил он.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает ответных мер в отношении США, если эскалация со стороны Вашингтона продолжится.

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