В МИД Ирана прокомментировали слова Зарифа о Сулеймани и России

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Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал опубликованный рядом СМИ разговор главы министерства Мохаммада Джавада Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке.
В МИД Ирана прокомментировали слова Зарифа о Сулеймани и России
  • © Reuters

Как передаёт РИА Новости, в беседе с экономистом Саидом Лилязом, выдержки из которой появились в изданиях, Зариф заявил, что большую роль во внешней политике страны и переговорах с Москвой сыграл генерал Сулеймани, убитый в Ираке в результате авиаудара США.

«Необходимо рассматривать не выборочные реплики Зарифа, а его речь полностью. Этот разговор был записан только на жёсткие диски правительства и не предназначался для публикации», — сказал Хатибзаде.

По его словам, неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован.

Дипломат также отметил, что министр «уважительно отзывается о Сулеймани».

3 января 2020 года Соединённые Штаты объявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

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