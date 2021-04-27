В МИД Ирана прокомментировали слова Зарифа о Сулеймани и России
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Как передаёт РИА Новости, в беседе с экономистом Саидом Лилязом, выдержки из которой появились в изданиях, Зариф заявил, что большую роль во внешней политике страны и переговорах с Москвой сыграл генерал Сулеймани, убитый в Ираке в результате авиаудара США.
«Необходимо рассматривать не выборочные реплики Зарифа, а его речь полностью. Этот разговор был записан только на жёсткие диски правительства и не предназначался для публикации», — сказал Хатибзаде.
По его словам, неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован.
Дипломат также отметил, что министр «уважительно отзывается о Сулеймани».
3 января 2020 года Соединённые Штаты объявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. Тегеран заявил об «акте международного терроризма».