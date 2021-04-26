Россия высылает сотрудника посольства Италии
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что соответствующее решение принято «в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме».
Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что уведомил посла России Сергея Разова о выдворении двух сотрудников российской дипмиссии.
31 марта появились сообщения, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.