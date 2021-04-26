Россия высылает сотрудника посольства Италии

Послу Италии в Москве Паскуале Терраччано в МИД России вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при итальянском посольстве в России.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение принято «в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме».

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что уведомил посла России Сергея Разова о выдворении двух сотрудников российской дипмиссии.

31 марта появились сообщения, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.