Россия высылает сотрудника посольства Италии

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Послу Италии в Москве Паскуале Терраччано в МИД России вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при итальянском посольстве в России.
Россия высылает сотрудника посольства Италии
  • © МИД России

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение принято «в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме». 

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что уведомил посла России Сергея Разова о выдворении двух сотрудников российской дипмиссии.

31 марта появились сообщения, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.

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