Посольство России подтвердило задержание дипломата в Италии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение диппредставительства.
«Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются», — заявили в посольстве.
Также в посольстве выразили надежду, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии.
Ранее сообщалось, что МИД Италии вызвал посла России в Риме после задержания российского дипломата по обвинению в шпионаже.
В спецподразделении карабинеров ROS заявили, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.