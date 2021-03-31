Посольство России подтвердило задержание дипломата в Италии

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Посольство России подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. 
Посольство России подтвердило задержание дипломата в Италии
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение диппредставительства.

«Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются», — заявили в посольстве.

Также в посольстве выразили надежду, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии.

Ранее сообщалось, что МИД Италии вызвал посла России в Риме после задержания российского дипломата по обвинению в шпионаже.

В спецподразделении карабинеров ROS заявили, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.

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