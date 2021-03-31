Италия выдворяет двух сотрудников посольства России
- РИА Новости
Ранее посольство России подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«В связи с вызовом в Министерство иностранных дел посла России в Италии мы передали последнему твёрдый протест итальянского правительства и уведомили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьёзному делу», — написал он в Facebook.
31 марта стало известно, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.