В Румынии объявили персоной нон грата российского дипломата

В МИД Румынии заявили, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата помощника военного атташе России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на румынское Министерство иностранных дел.

«МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Министерство утверждает, что «деятельность и действия (дипломата. — RT) противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

22 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.

В МИД России заявили, что Москва примет ответные меры.

Ранее сообщалось, что ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов, в частности Латвия, Литва, Эстония, Польша.