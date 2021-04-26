В Румынии объявили персоной нон грата российского дипломата

Короткая ссылка
В МИД Румынии заявили, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата помощника военного атташе России.
В Румынии объявили персоной нон грата российского дипломата
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на румынское Министерство иностранных дел.

«МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Министерство утверждает, что «деятельность и действия (дипломата. — RT) противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

22 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.

В МИД России заявили, что Москва примет ответные меры.

Ранее сообщалось, что ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов, в частности Латвия, Литва, Эстония, Польша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить