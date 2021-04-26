В МИД КНР прокомментировали санкции США против России

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал санкции США против России.
В МИД КНР прокомментировали санкции США против России
  • © Anton Vaganov
  • Reuters

«Мы решительно против применения односторонних санкций», — цитирует ТАСС представителя МИД.

По его словам, Китай и Россия «поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнёрства — в вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

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