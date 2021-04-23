Неизвестные облили кетчупом стены генконсульства России в Чехии

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Неизвестные облили кетчупом стены у входа на территорию генерального консульства России в чешском городе Брно.
Неизвестные облили кетчупом стены генконсульства России в Чехии
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя полиции Павла Шваба.

«Ночью кто-то облил кетчупом стены генерального консульства России в Брно, — сообщил он.

По его словам, «полиция ведёт расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу».

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек высказался о численности сотрудников генконсульств России в стране.

Также Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до численности чешской дипмиссии в Москве.

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке в связи с принятыми Прагой дополнительными мерами против российских дипломатов. 

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