МИД России выразил решительный протест послу Чехии 

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке в связи с предпринятыми Прагой дополнительными мерами против российских дипломатов.

В МИД России указали чешскому послу, что Прага продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами. Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Чехия своими действиями разрушает двусторонние отношения.

В министерстве подчеркнули, что язык ультиматумов для России неприемлем.

«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте», — заявили в МИД.

МИД России отметил, что Москва оставляет за собой право на иные шаги в случае дальнейшего «раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии».

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.