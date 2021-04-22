МИД России выразил решительный протест послу Чехии 

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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке в связи с предпринятыми Прагой дополнительными мерами против российских дипломатов. 
МИД России выразил решительный протест послу Чехии 
  • РИА Новости

В МИД России указали чешскому послу, что Прага продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами. Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Чехия своими действиями разрушает двусторонние отношения.

В министерстве подчеркнули, что язык ультиматумов для России неприемлем.

«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте», — заявили в МИД.

МИД России отметил, что Москва оставляет за собой право на иные шаги в случае дальнейшего «раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии».

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.

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