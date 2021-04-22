МИД России выразил решительный протест послу Чехии
- РИА Новости
В МИД России указали чешскому послу, что Прага продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами. Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Чехия своими действиями разрушает двусторонние отношения.
В министерстве подчеркнули, что язык ультиматумов для России неприемлем.
«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте», — заявили в МИД.
МИД России отметил, что Москва оставляет за собой право на иные шаги в случае дальнейшего «раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии».
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.