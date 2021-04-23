В чешском МИД высказались о численности сотрудников генконсульств России в Чехии

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Blesk высказался о численности сотрудников генконсульств России в стране.
В чешском МИД высказались о численности сотрудников генконсульств России в Чехии
  • Reuters
  • © David W Cerny

«Пока это не касается данных ведомств. И Москва пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России», — заявил Кулганек.

По его словам, «в этом случае не будет меняться численность».

Ранее Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке в связи с принятыми Прагой дополнительными мерами против российских дипломатов. 

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