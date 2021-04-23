В МИД заявили о готовности России к обсуждению с США космической безопасности

В МИД России сообщили, что Москва открыта к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами вопросов космической безопасности.

«Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее российское правительство одобрило продление до конца 2030 года соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

В конце марта Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности.