В МИД заявили о готовности России к обсуждению с США космической безопасности

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В МИД России сообщили, что Москва открыта к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами вопросов космической безопасности.
В МИД заявили о готовности России к обсуждению с США космической безопасности
  • globallookpress.com

«Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее российское правительство одобрило продление до конца 2030 года соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

В конце марта Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности.

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