Захарова рассказала о рисках высказывания своего мнения о выборах в других странах
Как отметила Захарова, отвечая на вопрос о будущих отношениях России и Германии после окончания «эпохи» канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в настоящий момент сложно однозначно что-то сказать по этому поводу, учитывая, что данный ответ в Германии могут истолковать как вмешательство в выборы.
«Вы знаете, вы рискуете тем, что ваш канал вообще не сможет работать на территории Германии. Представляете, сейчас я отвечу на ваш вопрос, начну отвечать, а вам потом скажут, что телеканал Russia Today вместе с официальным представителем МИД России обсуждал будущие выборы в Германии и таким образом в них вмешался», — отметила она.
По словам Захаровой, в нынешней реальности её могут обвинить в том, что ответ «повлиял на выбор аудитории» и изменил «баланс в расстановке сил».
«Зачем вам это надо? Мне кажется, что вам это не надо. Я не хочу вмешиваться ни в чьи выборы. Я хочу участвовать в выборах своей страны, меня они интересуют», — добавила она.
Ранее Захарова заявила, что российская сторона возмущена травлей и дискриминацией RT на немецком в Германии.