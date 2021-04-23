Захарова рассказала о рисках высказывания своего мнения о выборах в других странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на немецком заявила, что в настоящий момент небезопасно даже просто высказывать своё мнение о выборах в других странах, так как это могут расценить как вмешательство в них.

Как отметила Захарова, отвечая на вопрос о будущих отношениях России и Германии после окончания «эпохи» канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в настоящий момент сложно однозначно что-то сказать по этому поводу, учитывая, что данный ответ в Германии могут истолковать как вмешательство в выборы.

«Вы знаете, вы рискуете тем, что ваш канал вообще не сможет работать на территории Германии. Представляете, сейчас я отвечу на ваш вопрос, начну отвечать, а вам потом скажут, что телеканал Russia Today вместе с официальным представителем МИД России обсуждал будущие выборы в Германии и таким образом в них вмешался», — отметила она.

По словам Захаровой, в нынешней реальности её могут обвинить в том, что ответ «повлиял на выбор аудитории» и изменил «баланс в расстановке сил».

«Зачем вам это надо? Мне кажется, что вам это не надо. Я не хочу вмешиваться ни в чьи выборы. Я хочу участвовать в выборах своей страны, меня они интересуют», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что российская сторона возмущена травлей и дискриминацией RT на немецком в Германии.