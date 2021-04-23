Захарова заявила о намерении России защищать российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на немецком заявила, что российская сторона защищала и планирует дальше защищать своих журналистов в других странах.

По её словам, если у российского СМИ или отдельных российских журналистов появляются проблемы за рубежом, например, осуществляется давление, шантаж или преследование, имеющие политическую подоплёку, то Россия будет «отстаивать права наших журналистов».

«Мы, во-первых, будем их защищать, как мы и делали это в отношении наших журналистов в Германии, отстаивая их права в нормальном диалоге с Министерством иностранных дел Германии, с нашими партнёрами, объясняя, что к нашим журналистам применяются двойные стандарты, к ним применяются несправедливые решения и так далее», — сказала она.

Вместе с этим Захарова подчеркнула, что если несправедливые и политически мотивированные решения продолжат принимать против российских журналистов и иностранные партнёры, в частности Германия, откажутся в данном вопросе от нормализации отношений, то Россия будет «действовать зеркально».

Ранее Захарова заявила, что российская сторона возмущена травлей и дискриминацией RT на немецком в Германии.