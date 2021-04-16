Захарова заявила о развёрнутой США против России информационной кампании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT заявила, что американские официальные лица и СМИ развернули в отношении России информационную кампанию.

«Развёрнута настоящая информационная кампания. Развёрнута она с участием официальных лиц США и СМИ этой страны, которые явно (здесь уже не нужно ни гадать, ни предполагать) действуют тоже в этом общем оркестре», — сказала она.

Захарова заявила, что некоторое время назад появились фантастические заявления от официальных лиц США, что якобы «Радио Свобода»* «зажимается, не дают им работать, мешают».

По её словам, эти заявления поразили российскую сторону, так как «всё, что было связано с законами об иноагентах, вся эта история началась исключительно как ответная на действия США».

Она напомнила, что в США был «архаичный закон», который «пылился на полках», но потом у американской стороны «возникла острая необходимость» этот закон начать применять в отношении российских журналистов и СМИ, в частности против RT. Захарова добавила, что от RT в США потребовали начать называться иностранным агентом.

Представитель МИД добавила, что в России в ответ решили разрабатывать зеркальные, аналогичные меры в отношении, в частности, зарубежных СМИ для защиты российских средств массовой информации.

«И когда в этом году мы услышали от американских коллег, что, оказывается, мы третируем бедное, несчастное «Радио Свобода», честно говоря, мы полезли перепроверить эти заявления, настолько они казались нереальными. Оказалось, что такие заявления существуют, и это только начало, дальше началась настоящая информационная кампания», — сказала она.

В марте Захарова заявила, что американские IT-гиганты «пошли вразнос» в очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.