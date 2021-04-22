В Госдепе прокомментировали ситуацию с перемещением войск России

Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в США слышали объявление России об отводе войск в граничащих с Украиной районах и «будут ждать дел».

«Мы слышали объявление России, что она начнёт отвод войск от границ Украины. Будем ждать дел», — цитирует РИА Новости заявление Прайса.

Он уточнил, что в Госдепе будут внимательно наблюдать за ситуацией.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он сообщил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства.