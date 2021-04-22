В Госдепе прокомментировали ситуацию с перемещением войск России

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Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в США слышали объявление России об отводе войск в граничащих с Украиной районах и «будут ждать дел».
В Госдепе прокомментировали ситуацию с перемещением войск России
  • Reuters

«Мы слышали объявление России, что она начнёт отвод войск от границ Украины. Будем ждать дел», — цитирует РИА Новости заявление Прайса.

Он уточнил, что в Госдепе будут внимательно наблюдать за ситуацией.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он сообщил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства.

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