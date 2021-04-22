Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России

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RT
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.
Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России

    «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

    Министр поставил задачу с 23 апреля приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, а также провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

    Ранее Шойгу заявил о росте военной активности НАТО близ южных границ России.

    22 апреля на крымском полигоне Опук стартовали межвидовые учения ВС. В них участвовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, было задействовано свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

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