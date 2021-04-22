Шульгин заявил о планах Запада убрать Асада с политической арены

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На Западе продолжают вынашивать планы убрать президента Сирии Башара Асада с политической арены, отметил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Шульгин заявил о планах Запада убрать Асада с политической арены
  • © AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

21 апреля ОЗХО приняла проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.

Документ был вынесен на рассмотрение Францией из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия.

Шульгин назвал принятие резолюции о приостановлении прав Сирии «чёрным днём» в истории организации.

В марте межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором констатировали, что целью стран Запада в САР является разграбление национальных богатств республики, а их действия в регионе не имеют ничего общего с войной против терроризма.

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