Публицист Холмогоров высказался об избирательной системе США

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Публицист Егор Холмогоров в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал избирательную систему в США.
Публицист Холмогоров высказался об избирательной системе США
  • © Канал «Антонимы» / YouTube

Холмогоров заявил, что в США активисты демократических партий «ездят по гетто» и собирают бюллетени, «иногда даже, может, незаполненные». 

«Трампу просто отказали в том, чтобы проверить этот факт... Ну, мы не знаем, насколько корректно считали, потому что, опять же, это никто не дал проверить, но, скажем так, будем считать, что они всё это собрали, они всё это закинули — и всё, никаких проверок», — сказал публицист.

Также Холмогоров заявил, что все требования экс-президента США Дональда Трампа проверить это «были категорически завёрнуты».

«И мы получаем странный результат, когда в 3—4 часа ночи по нашему времени после всех этих выборов внезапно скачет количество голосов за Байдена», — сказал он.

В декабре в Белом доме сообщали, что Трамп обсудил с некоторыми членами конгресса США борьбу с «мошенничеством» в ходе американских президентских выборов.

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