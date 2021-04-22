Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
- Reuters
«(Словацкий премьер. — RT) Эдуард Хегер позвонил мне и сообщил, что Словакия в знак солидарности вышлет трёх российских дипломатов. Большое спасибо!» — написал он в Twitter.
Чешский премьер подчеркнул, что «Прага ценит этот сильный жест».
22 апреля Братислава объявила о высылке трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.
В МИД России пообещали ответные меры.
Российское посольство в Словакии назвало подобное решение абсолютно безосновательным.