Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил Словакию за решение выслать трёх российских дипломатов «в знак солидарности» с Прагой.
Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
  • Reuters

«(Словацкий премьер. — RT) Эдуард Хегер позвонил мне и сообщил, что Словакия в знак солидарности вышлет трёх российских дипломатов. Большое спасибо!» — написал он в Twitter.

Чешский премьер подчеркнул, что «Прага ценит этот сильный жест».

22 апреля Братислава объявила о высылке трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.

В МИД России пообещали ответные меры.

Российское посольство в Словакии назвало подобное решение абсолютно безосновательным.

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